Un comboi amb 56 experts en defensa forestal de Catalunya ajudarà a apagar incendis a Espanya

Els efectius es desplegaran a Castella i Lleó fins al dissabte
LLEIDA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -
Un comboi amb 56 efectius d'Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), d'Agents Rurals i del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (Gepif) ha sortit a les 10.30 hores d'aquest dimarts des de Torrefarrera (Lleida) per ajudar a apagar els incendis a Espanya.
El dispositiu s'ha organitzat per combatre l'onada d'incendis en diferents punts de la geografia espanyola i per reforçar les tasques de prevenció i vigilància de les zones forestals d'alt risc, informa el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya (Sfadf) en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
El cap de l'àrea bàsica del Segrià (Lleida), Eladi Flix, ha explicat en declaracions als mitjans que dels 56 efectius que componen aquest comboi, 47 són membres de les ADF, 4 són efectius del Gepif i 5 són membres d'Agents Rurals.
Sobre els vehicles amb els quals es desplacen, per part de les ADF s'aporten 3 camions, 8 vehicles lleugers d'intervenció immediata i una furgoneta de coordinació logística; per part de Gepif, un camió 'pick-up'; i per part d'Agents Rurals, 3 vehicles de coordinació tot terreny i una unitat de suport de comunicacions.
Flix ha avançat que els efectius viatjaran fins a Castella i Lleó, on començaran a treballar el dimecres en l'extinció d'incendis i donant suport bàsic a les poblacions en aquells sectors que els siguin encomanats per part del centre de comandament avançat de la zona.
En principi, ha dit, es preveu que treballin sobre el terreny fins al dissabte "si no empitjora la situació".
PETICIÓ DEL CNEM
Flix ha explicat que van rebre la petició del Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències (CNEM) i que la mateixa els va ser traslladada mitjançant Protecció Civil, que els va demanar que posessin "tots els mitjans a l'abast per ajudar on fes falta".
El cap de l'àrea bàsica del Segrià ha aclarit que si bé el cap de setmana hi havia diverses comarques de Catalunya en nivell 3 i 4 per risc molt alt i extrem d'incendi, respectivament, una vegada que s'ha reduït el perill s'han posat a disposició els mitjans per atendre a la petició del CNEM.
A més, ha subratllat que les ADF, a les quals pertanyen el gruix d'efectius que formen part d'aquest comboi, "no deixen descoberta la seva zona".