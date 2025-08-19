Un comboi ​de Catalunya amb 50 persones surt aquest dimarts per ajudar a apagar els incendis

LLEIDA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
Un comboi amb 50 voluntaris d'Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), d'Agents Rurals i del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (Gepif) sortirà a les 10.30 hores d'aquest dimarts des de Torrefarrera (Lleida) per ajudar a apagar els incendis a Espanya.
El dispositiu s'ha organitzat per combatre l'onada d'incendis en diferents punts de la geografia espanyola i per reforçar les tasques de prevenció i vigilància de les zones forestals d'alt risc, informa el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya (Sfadf) en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Els efectius, coordinats per 4 membres d'Agents Rurals, viatjaran amb 3 camions d'aigua, 8 'pick-ups' amb kit d'extinció, 3 vehicles de personal i 1 furgoneta logística, en una operació que durarà, ara com ara, fins a aquest dissabte, afirmen fonts del Sfadf a Europa Press.