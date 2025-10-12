5 comarques de Tarragona suspendran classes aquest dilluns per les pluges

TARRAGONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Educació de la Generalitat ha suspès per a aquest dilluns l'activitat en els centres educatius de 5 comarques de Tarragona --Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp i Terra Alta-- davant de la previsió d'empitjorament de les pluges.
Aquesta decisió s'ha pres seguint les recomanacions de Protecció Civil, ha informat la Conselleria que lidera Esther Niubó aquest diumenge en un missatge a X recollit per Europa Press.
A més, s'ha demanat seguir les recomanacions de restricció de mobilitat a tot el personal educatiu que hagi de desplaçar-se.