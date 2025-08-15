8 comarques de Tarragona i Lleida tenen perill molt alt d'incendi aquest divendres

TARRAGONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
8 comarques catalanes tenen perill molt alt d'incendi aquest divendres: Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Ebre, Baix Camp (Tarragona), Noguera, Segrià i Garrigues (Lleida).
El nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt afecta a 68 municipis d'aquestes comarques, informa Agents Rurals de la Generalitat en un comunicat.
Agents Rurals demana molta precaució en el medi natural i recorda que està totalment prohibit fer foc a menys de 500 metres de terreny forestal.