Publicat 28/03/2026 19:14

6 comarques de Girona, Lleida i Barcelona reben ES-Alert pel vent aquest cap de setmana

Mapa de previsió
METEOCAT

GIRONA 28 març (EUROPA PRESS) -

Els habitants de les comarques de l'Alt Empordà, Ripollès, Garrotxa (Girona), nord de la Cerdanya (Girona i Lleida), Solsona (Lleida) i Berguedà (Barcelona) han rebut aquest dissabte en els seus telèfons mòbils ES-Alert de la Generalitat per previsió de vent fort.

El vent es preveu a Catalunya en general, i aquest diumenge es poden superar els 100 km/hora, segons informa el Meteocat via X.

Protecció Civil de la Generalitat ha demanat que aquest diumenge, de 8 a 20, s'evitin desplaçaments innecessaris i activitats a l'exterior, sobretot en cotes mitjanes i altes.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha demanat evitar desplaçaments a l'Alt Empordà, Ripollès, Berguedà i Solsonès.

Si cal conduir, demana fer-ho reduint la velocitat i augmentant la distància de seguretat, a més de tenir precaució a viaductes, túnels i zones exposades.

