6 comarques de Girona, en alerta per temps violent aquest diumenge a la tarda

GIRONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest diumenge a la tarda un avís per temps violent a 6 comarques de la demarcació de Girona, vigent des de les 15.35 hores fins a les 17.35 hores.
Al Gironès i el Pla de l'Estany (Girona), l'avís és de perill molt alt, ha informat el Meteocat en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
A l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva i la Garrotxa, l'avís és de perill alt.
Es preveu possibilitat de calamarsa de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent de més de 90 quilòmetres per hora, ràfegues descendents i esclafits.
El Meteocat preveu una lleugera baixada de les temperatures i de la sensació de xafogor.