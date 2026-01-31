9 comarques catalanes en perill alt per fortes ratxes de vent aquest dissabte

BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -
9 comarques catalanes es troben en perill alt per ratxes de vent que poden superar els 90 quilòmetres per hora aquest diumenge: Baix Llobregat i Anoia (Barcelona), Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Alt Penedès i Alt Camp (Tarragona).
Aquest avís estarà actiu fins a aquest diumenge, encara que segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en un missatge a X recollit per Europa Press s'espera que la intensitat del vent es redueixi al llarg de la tarda d'aquest dissabte.
A més, altres 21 comarques catalanes, a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida estan en alerta per perill moderat a causa de les ratxes de vent.
CARRETERES
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat via X que a l'autopista AP-7 està restringida la circulació a vehicles articulats entre Cambrils i l'Ampolla (Tarragona) pel fort vent.
D'altra banda, a causa de la neu la carretera BV-4031 està tallada en tots dos sentits a l'altura de Castellar de n'Hug (Barcelona).