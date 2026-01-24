5 comarques de Barcelona i Girona reben un avís Es-Alert per les nevades

Lorena Sopêna - Europa Press
GIRONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest dissabte un avís Es-Alert als telèfons mòbils de les comarques del Solsonès, Moianès, Berguedà (Barcelona), Cerdanya i Ripollès (Girona) a causa de les nevades.
El missatge demana la ciutadania "evitar la mobilitat i els desplaçaments innecessaris", així com equipar els vehicles adequadament i consultar l'estat de les carreteres.
La mesura respon a l'empitjorament de les condicions meteorològiques en aquestes comarques, que es troben sota avís de perill per nevades i on es manté activada la fase d'alerta del pla Neucat.