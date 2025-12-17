La comarca del Montsià (Tarragona) rep una Es-Alert per pluges intenses aquest dimecres

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest dimecres a les 17.20 hores una Es-Alert als mòbils de la comarca del Montsià (Tarragona) per les fortes pluges que estan caient en què demana evitar desplaçaments innecessaris, informa en un missatge a X recollit per Europa Press.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís d'observació per intensitat de pluja de més de 20 l/m2, especialment al municipi d'Alcanar (Tarragona), raó per la qual s'ha activat la prealerta del pla Inuncat.
A més a més, es recomana no travessar rius, rieres i barrancs i en cas que entri aigua als habitatges, pujar a plantes superiors i trucar al 112 en cas d'emergència.