Registrat un terratrèmol de magnitud 7,4 a l'oest de Colòmbia

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei Geològic d'Estats Units (USGS) ha informat aquest dilluns que s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 7,4 a l'escala de Richter amb el seu epicentre a cinc quilòmetres de la localitat de San José del Palmar, al departament colombià de Chocó.
"Acabem de passar un greu esdeveniment sísmic en el departament del Chocó. Ens preocupen les rèpliques. Tot i que l'epicentre va ser San José del Palmar, a la capital Quibdó hi ha ferits i greus danys en les edificacions. Ja estem fent l'avaluació de danys per emetre la primera informació oficial", ha indicat la governadora del departament del Chocó, Nubia Córdoba, en xarxes socials.
El president del país, Abelardo de la Espriella, ha informat que ha assumit "el lideratge" després del sisme. "He ordenat la instal·lació d'un Lloc de Comandament Unificat per coordinar l'atenció dels danys i dels damnificats", ha indicat.
Així mateix, ha sol·licitat a la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres (UNGRD) un informe detallat de la situació i de les necessitats més urgents. "També hi seré personalment a Pereira per acompanyar als afectats i verificar la resposta del Govern", ha indicat.