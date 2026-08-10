Augmenten a més de 70 els morts pel sisme de magnitud 7,4 registrat al nord-oest de Colòmbia

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Més de 70 persones han mort aquest dilluns a causa d'un terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter registrat aquest dilluns amb epicentre prop de localitat de San José del Palmar, al departament de Chocó, al nord-oest de Colòmbia.
La governadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha confirmat la mort de 27 persones, inclosos almenys tres menors d'edat, si bé ha precisat que es tracta d'una xifra preliminar que no inclou la capital, Cali.
Així mateix, ha informat que a la localitat d'El Águila ha col·lapsat un hospital, deixant atrapades almenys cinc persones, tres adults i dos nens, mentre que a la ciutat d'El Cairo s'han registrat danys en "prop" del 80% dels edificis.
Per la seva banda, el governador de Risaralda ha elevat a 40 els morts només a la seva capital, Pereira, i dos municipis en els seus voltants com a conseqüència d'un sisme que ha afectat a uns nou departaments del país.
Al municipi de Manizales, al departament de Caldas, s'han registrat fins al moment dues persones mortes, tal com ha indicat en un vídeo a xarxes socials el seu regidor, Jorge Eduardo Rojas, que ha lamentat més de dotze edificis parcial o totalment destruïts i més de 20 habitatges completament col·lapsats.
A aquestes xifres se sumen altres quatre víctimes mortals i 69 ferits en el departament de Chocó, ha indicat en xarxes socials la seva governadora, Nubia Córdoba, si bé no ha precisat danys materials.
L'epicentre del sisme, registrat sobre les 7.34 hores (hora local), s'ha situat a cinc quilòmetres a l'est de San José del Palmar i ha tingut una profunditat de 107 quilòmetres, segons ha informat el Servei Geològic d'Estats Units (USGS) en un informe preliminar.