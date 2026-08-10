Augmenten a mig centenar els morts pel sisme de magnitud 7,4 registrat al nord-oest de Colòmbia

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys mig centenar de persones han mort aquest dilluns a causa d'un terratrèmol de magnitud 7,4 a l'escala de Ritcher registrat aquest dilluns amb epicentre prop de localitat de San José del Palmar, al departament de Chocó, al nord-oest de Colòmbia.
La governadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha confirmat la mort de 27 persones, inclosos almenys tres menors d'edat, si bé ha precisat que es tracta d'una xifra preliminar que no incloula capital, Cali.
Així mateix, ha informat que a la localitat d'El Águila ha col·lapsat un hospital, deixant atrapades almenys cinc persones, tres adults i dos nens, mentre que a la ciutat d'El Cairo s'han registrat danys en "prop" del 80% dels edificis.
Per la seva banda, l'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ha indicat que almenys 18 persones han mort en aquest municipi situat al departament de Risaralda com a conseqüència del sisme, que ha afectat uns nou departaments del país.
"És molt tràgic el que ens ha ocorregut avui. No sabem, en aquest moment, quina és la magnitud real de l'afectació del terratrèmol. Només puc donar ara per ara la xifra de 18 morts i desenes de ferits", ha assenyalat en declaracions recollides per mitjans locals.
Al municipi de Manizales, al departament de Caldas, s'han registrat fins al moment dues persones mortes, tal com ha indicat en un vídeo a xarxes socials el seu regidor, Jorge Eduardo Rojas, que ha lamentat més de dotze edificis parcial o totalment destruïts i més de 20 habitatges completament col·lapsats.
A aquestes xifres se sumen altres quatre víctimes mortals i 69 ferits al departament de Chocó, ha indicat en xarxes socials la seva governadora, Nubia Córdoba, si bé no ha precisat danys materials.
L'epicentre del sisme, registrat sobre les 7.34 hores (hora local), s'ha situat a cinc quilòmetres a l'est de San José del Palmar i ha tingut una profunditat de 107 quilòmetres, segons ha informat el Servei Geològic d'Estats Units (USGS) en un informe preliminar.