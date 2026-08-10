Almenys 20 morts a causa del terratrèmol de magnitud 7,4 registrat al nord-oest de Colòmbia

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys una vintena de persones han mort aquest dilluns a causa d'un terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Ritcher registrat aquest dilluns amb epicentre prop de localitat de San José del Palmar, al departament de Chocó, al nord-oest de Colòmbia.
L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ha confirmat que almenys 18 persones han mort a la localitat com a conseqüència del sisme, si bé es tracta d'un balanç preliminar donada la força dels tremolors, que han afectat uns nou departaments del país.
"És molt tràgic el que ens ha ocorregut avui. No sabem, en aquest moment, quina és la magnitud real de l'afectació del terratrèmol. Només puc lliurar ara com ara la xifra de 18 morts i desenes de ferits", ha assenyalat en declaracions recollides per mitjans locals.
Mentre, en el municipi de Manizales, s'han registrat fins al moment dues persones mortes, tal com ha indicat en un vídeo en xarxes socials el seu regidor, Jorge Eduardo Rojas, que ha lamentat així mateix més de dotze edificis parcial o totalment destruïts i més de 20 habitatges completament col·lapsades.
L'epicentre del sisme, registrat sobre les 7.34 hores (hora local), s'ha situat a cinc quilòmetres a l'est de San José del Palmar i ha tingut amb una profunditat de 107 quilòmetres, segons ha informat el Servei Geològic d'Estats Units (USGS) en un informe preliminar.