Col·legi de Periodistes, SPC i UPIFC critiquen "el veto al fotoperiodisme" en els concerts de Rosalía

BARCELONA, 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) i el Sindicat de la Imatge (UPIFC) han criticat "el veto al fotoperiodisme" en els concerts de Rosalía a Barcelona que comencen aquest dilluns.
Lamenten en un comunicat "les restriccions d'accés a fotoperiodistes i equips de televisió" en els concerts d'aquesta setmana i recorden que ja va passar a Madrid, també en la gira Lux Tour.
Basant-se en el document 'Drets i límits del Periodisme gràfic', el comunicat difós pel Col·legi demana a les promotores, els equips de producció i les institucions implicades que facilitin l'accés dels professionals acreditats i "estableixin protocols clars, equitatius i respectuosos amb el treball periodístic".
Lamenten que cada vegada més esdeveniments culturals de gran format limiten o exclouen professionals de la informació audiovisual "en favor de continguts generats o controlats per les promotores", i al·leguen que això condiciona el dret ciutadà a rebre una informació plural i independent.
EL PERIODISTA INFORMA, NO INTERFEREIX
També asseguren que l'experiència demostra com els professionals acreditats treballen "amb rigor i respecte pels artistes i el públic, sense interferir en el desenvolupament dels espectacles", per la qual cosa qualifiquen d'absurd i discriminatori (Art.14 de la CE) que el públic pugui gravar imatges però s'hi veti els professionals.
També destaquen que els concerts es fan en "espais de titularitat pública, sota responsabilitat de l'Ajuntament" de Barcelona, i que les restriccions atempten contra el dret a la informació (Art.20 CE) i el dret fonamental al treball (Art.35 CE).
Per això, consideren que les administracions "han de vetllar perquè es garanteixin les condicions" per exercir aquests drets, que defineixen com principis bàsics en una societat democràtica.