El Col·legi de Periodistes ofereix 20 tallers d'educació mediàtica a centres cívics catalans

LLEIDA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha impulsat el III programa 'EduMèdia: Com detectem els informacions falses?', que oferirà 20 tallers d'educació mediàtica a centres cívics de tot Catalunya, el "doble" que en les últimes edicions.
Amb el suport de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, el programa ha començat aquest dilluns al Centre Cívic i Comunitari Balaguer-Eixample, a Balaguer (Lleida), i pròximament s'oferirà al Centre Cívic Magòria de Barcelona i al Frederica Montseny de Manlleu (Barcelona), informa el Col·legi en un comunicat.
Els tallers ofereixen eines pràctiques per "identificar els continguts manipulats, entendre les dinàmiques de divulgació dels rumors i adquirir criteris de verificació" i, a través d'exemples reals, els participants aprendran a contrastar fonts, analitzar missatges sospitosos i interpretar la informació de manera crítica.