El Col·legi de Periodistes obrirà aquest dijous una exposició del fotoperiodista Sigfrid Casals

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi de Periodistes de Catalunya inaugurarà aquest dijous l'exposició 'El plaer de mirar' del fotoperiodista Sigfrid Casals, amb imatges del 1976 al 1996, i amb la qual comença el cicle 'Mirades que perdurin', que comptarà amb obres de fotoperiodistes sobre les seves trajectòries.
L'exposició comptarà amb fotografies de Casals (Barcelona 1943) sobre manifestacions, partits de futbol, actes polítics, atracaments, inauguracions, concerts i retrats emmarcats en un context històric posterior al franquisme, informa el Col·legi en un comunicat aquest dimarts.
El cicle pretén reivindicar el llegat de diversos fotoperiodistes, visibilitzar el talent de Catalunya i reforçar el valor del fotoperiodisme com a eina imprescindible de memòria i cohesió.