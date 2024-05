El Col·legi de Periodistes demana als partits prioritzar el dret a la informació

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha demanat aquest dijous als responsables polítics, pel Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, que "situïn la garantia del dret a la informació en les prioritats de les seves agendes de govern".

En un comunicat, afirma que fa anys que alerta dels riscos que la desinformació comporta per a les llibertats, i que el Fòrum Econòmic Mundial de 2024 va situar la desinformació en el primer lloc del rànquing de riscos globals.

Davant d'aquesta situació, el Col·legi ha demanat als periodistes que siguin conscients de la seva funció i que "només el compromís sense fissures amb el rigor i la deontologia professional" la permetrà.

També ha reclamat als propietaris i responsables de mitjans de comunicació ser conscients del rol que juguen, garantir els mitjans necessaris per al correcte exercici de la professió i invertir en periodisme d'investigació i dades, que "no és un luxe, és una necessitat essencial".

Ha exigit als responsables polítics que situen la garantia al dret a la informació en les seves prioritats, i ha afirmat que "donar resposta a l'actual context d'amenaça passa per no tolerar la mentida en la relació amb els periodistes, tant en el si dels partits com en les administracions", ser respectuosos i garantir que poden treballar amb llibertat i sense ingerències.

El Col·legi també demana a la ciutadania que entengui que el dret a la informació és "igual de valuós" que la resta dels quals exerceix diàriament, i que com aquests s'ha de valorar, reivindicar i defensar sempre.