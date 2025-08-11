El Col·legi de Periodistes condemna "l'assassinat dels periodistes d'Al Jazeera" a Gaza

BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha condemnat "l'assassinat dels periodistes d'Al Jazeera" a Gaza durant un bombardeig israelià als voltants de l'hospital Al Shifa, a la carpa dels periodistes, diumenge passat.
"La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes i del grup de treball Periodisme Per La Pau condemnem l'assassinat dels periodistes d'Al Jazeera a Israel, mentre feien la seva tasca d'informar. La llista de 'Les Veus Silenciades' no deixa d'augmentar", ha assenyalat aquest dilluns en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
L'Autoritat Palestina ha condemnat els fets, que s'han saldat amb la mort d'almenys sis reporters, inclosos els periodistes d'Al Jazeera Anas al Sharif i Mohamed Qreiqeh, els qui "han exposat i documentat sistemàtica i diligentment el genocidi i la fam d'Israel", segons ha manifestat la representació de Palestina davant de Nacions Unides al seu compte d''X'.