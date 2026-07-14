El Col·legi de Periodistes de Catalunya demana al Marroc alliberar el periodista Ali Lmrabet

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha demanat al Marroc l'alliberament del periodista marroquí i resident a Barcelona Ali Lmrabet, que va ser detingut diumenge a l'Aeroport de Tànger, on va viatjar per motius personals, i posteriorment va ser traslladat a la Brigada Nacional de la Policia Judicial de Casablanca.
En un comunicat aquest dimarts, el Col·legi reclama al Marroc que "aclareixi immediatament la situació legal" de Lmrabet i que compti amb totes les garanties processals i pugui tornar aviat a casa.
Se li imputen càrrecs relacionats amb la difusió d'informació falsa i contra les autoritats marroquines, i el Col·legi ha defensat que "el periodisme no és cap delicte i que detenir professionals de la informació per raó de la seva feina vulnera greument la llibertat de premsa".