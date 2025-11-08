El Col·legi de Periodistes aprova un nou codi deontològic davant dels reptes actuals del sector

BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi de Periodistes ha aprovat aquest dissabte la reforma del Codi Deontològic del periodisme català, una actualització que adapta els principis ètics de la professió als nous reptes socials i tecnològics, informa el Col·legi en un comunicat.
El nou codi ha obtingut el suport del 95,9% dels col·legiats participants, en el marc del VII Congrés de Periodistes de Catalunya, celebrat els dies 7 i 8 de novembre, que ha reunit a més de 800 professionals acreditats.
El nou text inclou millores en l'articulat i nous annexos que aborden qüestions com el tractament del suïcidi, la crisi climàtica, la manipulació d'imatges, la intel·ligència artificial, el tractament de la diversitat i els conflictes bèl·lics i la prevenció del plagi.
Els annexos responen a la necessitat d'adaptar els principis deontològics als nous contextos informatius i "enfortir la responsabilitat social del periodisme davant de la desinformació, el discurs d'odi i l'impacte de la tecnologia".
Per al Col·legi, l'actualització del Codi Deontològic, vigent des de fa més de 30 anys, "consolida el compromís de la professió amb la veracitat, transparència i pluralitat".
El degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, ha dit que amb aquesta reforma, el Col·legi "reafirma el seu compromís amb un periodisme honest, rigorós i al servei de la ciutadania".
"El món canvia, i el nostre marc ètic ha de respondre als nous reptes de la professió", ha declarat.