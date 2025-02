El Col·legi d'Infermeres de Tarragona lamenta la retirada del "necessari" helicòpter medicalitzat

L'Ajuntament de Móra d'Ebre expressa la seva "indignació" per la gestió

TARRAGONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi oficial d'Infermeres de Tarragona (Codita) ha lamentat la retirada d'un helicòpter medicalitzat a Móra d'Ebre (Tarragona): "És bàsic i necessari, fa serveis diaris tot l'any i permet el trasllat de politraumatitzats, així com de persones que sofreixen infarts o ictus".

Codita ha advertit que amb la retirada de l'helicòpter s'incrementarà el temps de trasllat de malalts en tota la zona de Terres de l'Ebre de 20 a 40 minuts, "posant en perill situacions vitals", ha advertit en un comunicat aquest dissabte.

La Generalitat de Catalunya reubicarà els seus helicòpters d'emergències mèdiques i de rescat mentre es duen a terme les tasques de manteniment, ja que l'empresa responsable, Eliance, no està proporcionant aparells de substitució malgrat estar obligada per contracte a fer-ho, segons va informar aquest divendres la Conselleria de Salut.

"Ens quedem sense un servei d'emergència imprescindible per a la població tarragonina que posa en qüestió la seva equitat en l'accés a l'atenció sanitària", ha criticat el Col·legi.

"INDIGNACIÓ" A MÓRA D'EBRE

L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha expressat la seva "indignació per la poca sensibilitat i nul·la gestió" cap a les Terres de l'Ebre per la retirada de l'helicòpter medicalitzat, segons un comunicat del consistori.

L'alcalde de la localitat, Rubén Biarnés, ha assegurat que el que veu "més trist és la falta de consideració cap al territori" i ha lamentat que se n'hagin assabentat a través dels mitjans de comunicació.

També ha reclamat que es posin les mesures necessàries per tornar a la situació anterior i que "no es desvesteixin unes comarques per vestir-ne unes altres".