La Col·lecció Forvm de fotografia s'incorporarà al MAMT

TARRAGONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -
La Col·lecció Forvm de fotografia, adquirida per la Generalitat, ha quedat dipositada a l'arxiu de la Diputació de Tarragona fins al trasllat definitiu al Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT), un cop es condicionin els espais per acollir-la.
Les gairebé 1.700 fotografies, captades per 311 autors a partir dels anys 50 del segle XX, han arribat aquest dimarts a l'arxiu de la Diputació de Tarragona, a la Canonja, on romandran en condicions de conservació i seguretat, informa aquest dimarts la Conselleria de Cultura en un comunicat.
Una selecció de 200 obres s'exposaran a partir d'aquest estiu i fins a principis del 2027 al MAMT, dins els actes commemoratius del 50è aniversari d'aquest museu.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha celebrat l'acord per a la preservació i difusió de la col·lecció al qual va arribar amb la Diputació de Tarragona: "Volem que el nou MAMT sigui un referent cultural del país", ha dit.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha afirmat que la Col·lecció Forvm és "una de les millors col·leccions privades a escala nacional, estatal i internacional", que ara pren una dimensió pública amb el seu dipòsit en la institució.
COL·LECCIÓ
La col·lecció té els seus orígens en l'antiga Galeria Forvm, creada a Tarragona el 1981 per Chantal Grande i David Balsells, i inclou obres d'autors com Colita, América Sánchez, Joan Fontcuberta, Joan Colom, Agustí Centelles, Oriol Maspons, Jorge Ribalta, Ouka Leele, Francesc Català-Roca, Humberto Rivas o Eulàlia Valldosera, entre d'altres.
Inclou majoritàriament fotografia catalana a partir dels anys 50, que permet seguir la trajectòria dels fotògrafs més importants, tant nacionals com internacionals, des dels anys 70 i 80 fins a l'actualitat.
Sobre el nou MAMT, aquest 2026 es començarà a redactar el pla museològic i el projecte participatiu per a aquest pla: en l'actualitat es treballa en la licitació d'aquest pla i un cop els treballs hagin començat, també es licitarà el pla d'usos, i estarà llest abans del juny del 2027.