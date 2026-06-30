Collboni veu el nomenament de López en la Fundació Miró com "una gran notícia" per a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorat com una gran notícia el nomenament de Maribel López com a nova directora de la Fundació Miró de Barcelona, i ha defensat que "expressa l'atractiu dels museus de Barcelona per als professionals de tot el país".
Collboni ha assegurat que el nomenament de López, aprovat aquest dimarts pel Patronat de la fundació, "donarà continuïtat a la bona tasca que ha desplegat Marko Daniel", alhora que permetrà buscar noves complicitats amb el conjunt del sector artístic barceloní i català, segons recull un comunicat.
L'alcalde ha valorat l'experiència de la nova directora de la fundació en l'àmbit artístic, el seu coneixement de la realitat cultural de la ciutat, "on va néixer i va començar la seva carrera", ha detallat, i la seva energia.