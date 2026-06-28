Collboni rep els participants del Congrés Internacional d'Arquitectura UIA 2026

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 28 juny (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha rebut aquest diumenge els participants del Congrés Internacional d'Arquitectura UIA 2026 que es farà la setmana vinent, amb els tinents d'alcaldia Laia Bonet i Albert Batlle i l'arquitecta cap municipal, Maria Bohigas.
Al Saló de Cent, ha agraït la implicació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i de la Unió Internacional d'Arquitectes (UIA) perquè Barcelona en sigui seu per segona vegada, trenta anys després de la I edició, informa l'Ajuntament en un comunicat.
Els ha dit que, per a aquest congrés, la ciutat s'enfoca en l'àmbit metropolità, sobretot el Besòs, on la inauguració es farà a l'edifici de les Tres Xemeneies, "que es vol reinterpretar per a nous usos vinculats a l'economia sostenible".
Ho ha emmarcat en una estratègia de transformació de la ciutat per a 2035 que inclou Montjuïc, les estacions de la Sagrera i la Marina, i transformar la línia de costa, "amb una inversió prevista superior a la dels Jocs Olímpics".
Els ha explicat a més que les ciutats no poden afrontar soles la crisi climàtica, ha reivindicat equilibrar tecnologia i humanisme davant de la IA, i ha afegit que l'èxit d'una ciutat implica garantir que la seva gent pugui viure-hi, fet en què ha implicat també una arquitectura que ho afavoreixi.