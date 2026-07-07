Collboni, Paneque i Dalmau es reuneixen pel desallotjament de 4 edificis al Putxet per un esvoranc

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, s'han reunit aquest dimarts al matí d'urgència per abordar la situació al barri del Putxet de la capital catalana, on 23 persones de 4 finques han estat desallotjades per un esvoranc en un interior d'illa, expliquen fonts municipals a Europa Press.
La Guàrdia Urbana ha desallotjat els veïns aquest dimarts entre les 10.30 i les 11 hores després de detectar un forat d'uns 8 metres de diàmetre que afecta un pati interior i un petit magatzem.
S'han activat els equips del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb) i al lloc també s'hi ha desplaçat la tinent alcalde i regidora del districte, Maria Eugènia Gay.