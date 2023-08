Collboni lamenta la mort de Luis López de Lamadrid, fundador del Festival de Perelada

BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat la mort de Luís López de Lamadrid, fundador del Festival de Perelada (Girona), als 86 anys: "Barcelona trobarà a faltar la seva sensibilitat i entusiasme per la música".

Ho ha dit en un tuit recollit per Europa Press aquest divendres, on ha expressat el seu condol per la mort de López de Lamadrid.

Des del Festival de Perelada han remarcat que el seu fundador va fer créixer el festival "convertint-lo en una de les ofertes culturals més importants de l'estiu a nivell nacional i internacional".