Collboni i Hernández destaquen l'avenç en la restauració de la 'Capella Gitana' de la Model

Es podrà visitar a finals del 2026 o principis del 2027 i serà bé cultural d'interès nacional

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández, han destacat aquest dijous l'avenç dels treballs de conservació i restauració de les pintures murals de la 'Capella Gitana' que l'artista Helios Gómez va fer en els anys 50 a la Model.

Ho han dit en visitar l'espai perquè dimecres va ser el Dia de la Lluita contra l'Antigitanisme en memòria de la Gran Batuda del 1749, i també hi han assistit la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.

Collboni ha destacat el descobriment i reconeixement d'aquestes pintures i afirma que és "un tresor patrimonial que havia quedat ocult durant massa temps" i que amb aquests treballs es fa tot el contrari.

Ha afegit que Gómez va ser una de les grans figures artístiques dels anys 30, que la seva obra va combinar compromís social i innovació tècnica, i també ha volgut fer un "homenatge a totes les persones que van patir la repressió i van lluitar per poder gaudir avui d'un sistema democràtic".

POSAR EN VALOR EL PATRIMONI

La consellera Hernández ha assegurat que la restauració de la capella reflecteix que el patrimoni és de "tothom" i respon a la reivindicació des de fa anys de la comunitat gitana, la científica i els historiadors i veïns.

Ha constatat un modèlic procés de restauració que va començar al desembre i ha destacat les pintures: "Representen tots aquells que van patir injustícies i repressió. Crec que actualment estem en una situació en la qual això pren una vigència molt especial".

També ha dit que, un cop es culmini la restauració, la Conselleria treballarà per declarar la 'Capella Gitana' bé cultural d'interès nacional.

HOMENATGE A LA COMUNITAT GITANA

Gabriel Gómez, fill del pintor, ha valorat la restauració perquè era una reivindicació llargament reclamada i ha afirmat que el seu pare "feia un missatge d'homenatge a la seva ètnia".

La directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, Mireia Mestre, ha explicat que a finals d'any s'acabarà de descobrir les pintures; que el 2026 es farà un procés de recuperació, i que a finals del 2026 o principis del 2027 podran començar les visites, tot i que depèn del procés de remodelació de la Model.

'CAPELLA GITANA'

Helios Gómez va rebre l'encàrrec de decorar la cel·la durant el seu empresonament, i allà va representar la Mare de Déu de la Mercè, amb presos als seus peus i un grup d'àngels músics --representats com gitanos--, i aquestes pintures no es podien veure des del 1998 perquè van quedar tapades sota diverses capes de pintura plàstica.

El conservador-restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, Pere Rovira, ha explicat que els murals tenien 12 capes de pintura per damunt que han hagut d'anar retirant acuradament amb el suport de tècnics del laboratori fisicoquímic del centre per no malmetre els murals originals.

A més a més, ha destacat una peculiaritat d'aquesta capella: al sostre hi ha representades unes estrelles brillants que l'artista va fer servir amb embolcalls de paper d'alumini que guardava de les xocolatines que els familiars dels presos portaven durant les visites.