Collboni destaca com a "gran reconeixement" a la cultura barcelonina ser la convidada de la FIL

GUADALAJARA (MÈXIC), 29 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat el "gran reconeixement" per a la ciutat, la literatura i la cultura de la capital catalana ser la convidada d'honor en la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic), que comença aquest dissabte, fins al 7 de desembre.
En una atenció als mitjans abans de la inauguració de la FIL, ha ressaltat la "llarga tradició de lletres" de Barcelona, i per això ha considerat un orgull que es reconegui el paper literari de la ciutat en aquesta edició.
Ha afirmat que la fira arrenca amb "alegria, energia, satisfacció" per aquest reconeixement, i ha recordat el gran vincle de la ciutat amb els països llatinoamericans, com per exemple amb el 'boom llatinoamericà'.
També ha dit que la delegació barcelonina presenta "el que està passant" a la ciutat, i que s'ha volgut traslladar a Mèxic la Barcelona creativa, científica, gastronòmica, en un sentit ampli de la creació cultural.
L'alcalde ha assegurat que també es vol "rellançar el pont" entre Barcelona i Llatinoamèrica, reforçar la capitalitat internacional de la ciutat en l'àmbit editorial, i ha remarcat la gran oportunitat de mostrar la literatura en català.
Jaume Collboni ha volgut recordar l'especial relació entre Barcelona i Mèxic, que va acollir els exiliats republicans: "Som en gran part el que som culturalment i democràticament gràcies a països com Mèxic van acollir a l'exili".
Ha subratllat l'acolliment "extraordinari" de la ciutat de Guadalajara i l'afecte que mostren per Barcelona, la cultura de Catalunya i de tota Espanya.