Collboni defensa el dispositiu policial a Barcelona i es personarà en les causes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha mostrat aquest diumenge el seu suport a les forces policials després dels disturbis d'aquest dissabte en el centre de la ciutat, i ha dit que l'Ajuntament es personarà en les causes "contra aquells que han tingut a veure amb els disturbis".
"S'havia detectat, s'havien pres mesures, les policies tenen tot el suport de l'alcalde i del govern municipal en tot allò que han fet", ha dit en declaracions als mitjans a la Plaça Catalunya de Barcelona després de visitar comerços afectats.
Ha assegurat que s'està davant de "un fet molt incontrolable", ha subratllat la imprevisibilitat que hi ha per part dels joves i adolescents que participen en aquests casos, i ha assenyalat que són uns fets que no poden tornar a repetir-se.
Collboni també ha mostrat el seu "suport total" als comerciants que han sofert desperfectes en els seus establiments, i ha subratllat que estaran junt amb ells per rescabalar-los de tots els danys que han tingut.
L'alcalde ha dit que ha donat instruccions perquè l'Ajuntament es personi contra aquells que han tingut a veure amb els disturbis, i ha subratllat que ho faran en les causes dels majors d'edat i dels "pares i responsables legals dels menors" que van causar aquests incidents.
"Que no creguin que per ser menors no anirem a buscar als pares, a buscar la responsabilitat, bé sigui patrimonial o bé sigui penal si és el que correspon", ha subratllat.