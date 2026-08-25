Collboni confia que l'incendi de Collserola estigui "controlat" en les properes hores

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que confia que l'incendi declarat al Parc natural de la Serra de Collserola (Barcelona) aquest dimarts estigui "controlat i tranquil·litzat" durant les properes hores.
En declaracions a la premsa d'aquest dimarts, ha insistit en la necessitat de seguir les ordres i recomanacions de Protecció Civil i ha agraït la tasca dels equips d'emergències, així com la col·laboració de les entitats de veïns.
El cap d'intervenció de Bombers de Barcelona, Sergi Bover, ha detallat que actualment s'ha evacuat a un total de 35 persones de la primera línia d'habitatges.
Bover també ha apuntat que inicialment s'ha treballat especialment en el flanc dret, però que més tard s'ha agreujat la situació a l'esquerre, i ha explicat que estaran atents al fet que no hi hagi canvis de vent durant la nit.
Actualment treballen en l'incendi, de 35 hectàrees, un total de 70 Bombers de Barcelona amb 17 dotacions, i 60 dotacions de Bombers de la Generalitat, amb prop de 160 professionals.