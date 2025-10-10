Collboni: Barcelona està "aconseguint" la capitalitat científica d'Espanya i el sud d'Europa

Contrasta aquesta aspiració amb l'època actual "tan agressiva, negativa i tan violenta"
BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat aquest divendres la voluntat de ser la "capital científica d'Espanya, de Catalunya i del sud d'Europa".
"I ho estem aconseguint", ha afegit a la Generalitat en signar l'acord entre el Govern, el Govern central, l'Ajuntament de Barcelona i la Fraunhofer-Gesellschaft per instal·lar a Barcelona un centre de recerca en teragnosi, el primer de l'institut alemany a Espanya.
Per Collboni, estan assolint aquest objectiu gràcies a la col·laboració i l'aposta que estan duent a terme les administracions, les universitats i els centres de recerca.
Ha destacat que l'Ajuntament de Barcelona inverteix 35 milions d'euros anuals en aquest àmbit malgrat no ser competència del municipi, i ha elogiat els beneficis que aporten a la societat i a la humanitat la recerca, la ciència i la innovació.
"En aquests moments que vivim, on els lideratges internacionals i la política a nivell internacional és tan agressiva, negativa i tan violenta de vegades, val la pena contrastar-ho amb l'esforç que fem a la ciutat amb iniciatives que fan el bé per a la persones i el planeta", ha afegit.
DESTACA EL PAPER DE MORANT
A més de destacar el paper de la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, en la signatura de l'acord, considera que l'estratègia que es duu a terme té beneficis econòmics i empresarials i ajuda a atreure talent i a donar oportunitats als investigadors.
"Avui fem un salt qualitatiu importantíssim", ha recalcat l'alcalde de Barcelona, després d'insistir en l'aposta que fan per la ciència.