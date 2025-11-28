Collboni assegura que es mostrarà una Barcelona "molt diversa" en la FIL de Guadalajara (Mèxic)

La directora de la FIL augura que Barcelona deixarà una "petjada inesborrable"
GUADALAJARA (MÈXIC), 28 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat aquest divendres que la capital catalana mostrarà una ciutat "rabiosament actual, molt diversa" i que honra la seva memòria històrica durant la seva participació a la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic), que la té com a convidada d'honor.
En un discurs a la inauguració de dues exposicions al Museu Cabanyes en la vespra de l'obertura de la FIL, ha dit que la ciutat està pletòrica perquè hagi arribat el dia de mostrar a Guadalajara "el millor de Barcelona", i ha agraït el treball de la comissària de la participació barcelonina, Anna Guitart, per confeccionar un programa ampli i divers.
Ha destacat que l'exposició 'Vendrán las mujeres' aborda la relació de les escriptores de Barcelona amb l'espai públic en un viatge poètic i polític de segle i mig, i ha afirmat que les dones han estat presents en totes les lluites socials de la ciutat catalana, mentre que 'Tres maneras de entrar: Brossa, Verdaguer y Rodoreda', aborda tres grans noms de la literatura catalana.
"GRAN ALEGRIA"
El governador de Jalisco, Pablo Lemos Navarro, ha celebrat la "gran alegria" de rebre Barcelona com a convidada d'honor de la FIL, una ciutat que ha considerat germana, i ha reivindicat la fira de Guadalajara com la més gran del món.
Lemos i Collboni s'han intercanviat regals: Lemos ha lliurat a l'alcalde una reproducció dels murals de José Clemente Orozco en el Museu Cabanyes i Collboni ha regalat al governador una B de la ciutat catalana.
EXPOSICIONS EN EL CABAÑAS
La comissària de la programació de Barcelona, Anna Guitart, ha assegurat que aquest "primer acte" de la participació com a convidada d'honor es fa amb dues exposicions magnífiques en un museu fantàstic, com ha definit el Cabañas.
Ha destacat que amb 'Vendrán las mujeres' s'explicarà "per primera vegada" el relat de les escriptores barcelonines en el que reflecteixen com expliquen i viuen la seva ciutat, en un viatge en el temps amb les lluites de les dones, algunes d'elles encara molt pendents, ha recordat.
Malgrat que la presència barcelonina tindrà un to molt actual, Guitart ha dit que no han volgut oblidar la tradició literària, com es reflecteix amb 'Tres maneras de entrar: Brossa, Verdaguer y Rodoreda', amb interpretacions d'aquests tres autors.
La directora de la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara, Marisol Schulz, s'ha mostrat convençuda que la presència de Barcelona com convidada a d'honor en aquesta fira "deixarà una petjada inesborrable".
Ha celebrat que ja ha arribat el moment que porten esperant durant 4 anys, i ha subratllat que el primer acte sigui en la "grandesa" del Museu Cabañas, que es converteix en pont amb Barcelona.
La directora general del Museo Cabañas, Susana Chávez, ha subratllat que les dues exposicions en el centre ofereixen mirades complementàries sobre Barcelona i permet apropar-se a la ciutat des de "diferents sensibilitats".