Publicat 15/11/2026 09:43

Col·lapsa una casa a Riba-roja d'Ebre (Tarragona) i cerquen una persona possiblement atrapada

Imatge de la casa que ha col·lapsat a Riba-roja d'Ebre (Tarragona)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge al matí en una casa a Riba-roja d'Ebre (Tarragona) que ha col·lapsat completament amb la "possibilitat" que una persona hagi quedat atrapada sota els enderrocs.

Segons han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press han activat 10 dotacions en el lloc dels fets.

Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat 2 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers.

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