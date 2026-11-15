Col·lapsa una casa a Riba-roja d'Ebre (Tarragona) i cerquen una persona possiblement atrapada

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge al matí en una casa a Riba-roja d'Ebre (Tarragona) que ha col·lapsat completament amb la "possibilitat" que una persona hagi quedat atrapada sota els enderrocs.
Segons han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press han activat 10 dotacions en el lloc dels fets.
Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat 2 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers.