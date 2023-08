Colera i Portbou (Girona) demanen no beure l'aigua de l'aixeta fins el dimecres o dijous

L'incendi va avariar la planta de Colera i a Portbou es facilita aigua en cubes des de l'1 d'agost



GIRONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Colera i el de Portbou (Girona) han recomanat no beure l'aigua de l'aixeta en ambdues localitats després de detectar nivells de clorurs elevats, i preveuen tenir solucionada la situació entre el dimecres i el dijous.

Fonts de l'Ajuntament de Colera han explicat aquest dimarts a Europa Press que la planta d'osmosis del municipi va patir una avaria com a conseqüència de l'incendi forestal declarat el divendres, ja que la planta es va sobretensionar a causa de l'incendi, i "ara estan treballant per reparar-la".

A causa d'aquesta avaria, el consistori demana no utilitzar l'aigua de l'aixeta ni per cuinar ni per beure, i es preveu que estigui solucionat el dijous.

PORTBOU

En declaracions a Europa Press, l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, ha explicat que l'incendi forestal va provocar que s'hagués de tallar l'electricitat a Colera i per això aquesta planta d'osmosis "va patir una sobretensió".

En el cas de Portbou, l'Ajuntament ha facilitat un servei d'aigua en cubes des de l'1 d'agost, tot i que es va veure afectat pel foc declarat divendres.

AIGUA MÉS SALADA

Rodríguez també ha assegurat que les membranes de la planta d'osmosis de la localitat estan caducades des del 2019, ja que la seva vida útil és de 10 anys, a més de que està connectada a un pou on "hi ha més sal" de la que hauria d'haver.

Això fa que l'aigua de l'aixeta a Portbou sigui més salada, per la qual cosa l'Ajuntament ha mobilitzat 66.000 euros d'urgència per solucionar-ho: "El problema estarà solucionat demà".