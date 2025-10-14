Publicat 14/10/2025 14:03

El COAC presenta un nou codi de bones pràctiques per organitzar concursos d'arquitectura

Presentació del nou codi de bones pràctiques del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha presentat aquest dimarts un nou codi de bones pràctiques per organitzar concursos d'arquitectura i urbanisme, per ser "una guia de referència per a administracions públiques" en la promoció de processos de selecció i contractació de serveis tant en l'àmbit públic com privat.

El codi, que compta amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), ofereix criteris i recomanacions que promouen "l'excel·lència, la igualtat d'oportunitats i la transparència" en els concursos, evitant la precarietat professional, informen en un comunicat.

Entre els criteris fonamentals, se subratlla la importància d'assegurar una remuneració justa per les idees i propostes presentades, a més d'afavorir la diversitat i la participació de professionals i estudis de diferents dimensions.

