El club de l'entrenador detingut a Lleida per abusos diu que no li consta cap fet delictiu

LLEIDA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

El club de l'entrenador de futbol base de Lleida detingut aquest divendres per presumptes abusos sexuals a menors a les xarxes socials, Futbol i Formació, ha assegurat aquest dissabte que no li consta cap fet relacionat amb els delictes que se li imputen al detingut.

Així s'ha pronunciat el club en un comunicat difós per Facebook, recollit per Europa Press, en el qual remarca que el jove detingut, de 22 anys, ha estat l'entrenador de l'equip juvenil del club durant tres setmanes exactes i fins aquest divendres.

El club ha remarcat que disposen del certificat negatiu de delictes sexuals de l'entrenador, emès l'agost del 2024, cosa que els va donar "tranquil·litat perquè pogués entrenar" en l'organització.

DESCONEIXIEN EL SEU PASSAT JUDICIAL

Així mateix, l'entitat ha assegurat que desconeixia que el jove "en el seu passat havia tingut cap tipus de problema de la justícia", i s'ha posat a la disposició de les famílies i de la justícia per col·laborar en tot allò que se'ls sol·liciti.

"Volem remarcar la presumpció d'innocència que té aquest entrenador fins que no es dicti resolució judicial", ha afegit.

DETENCIÓ

Els Mossos d'Esquadra van detenir l'entrenador aquest divendres per presumpte assetjament sexual a menors a través de xarxes socials, després que dos menors van denunciar que estaven patint assetjament a través de xarxes socials i d'aplicacions de missatgeria instantània per part de qui havia estat el seu entrenador.

Els investigadors van trobar indicis que hi podria haver altres menors que també haurien estat víctimes d'assetjament per part d'aquesta persona i que un d'ells hauria rebut una oferta de diners a canvi de les imatges sol·licitades, per la qual cosa van procedir a la seva detenció.