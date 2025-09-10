Club Editor recupera 'Cartes des dels camps de concentració' de Pere Vives

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Club Editor ha recuperat 'Cartes des dels camps de concentració' de Pere Vives, company d'Agustí Bartra i Joaquim Amat-Piniella als camps de concentració francesos i alemanys i font d'inspiració per als protagonistes de 'Crist de 200.000 braços' i 'K.L.Reich', en una edició de la qual s'ha encarregat Marta Marín-Dòmine.
'Cartes des dels camps de concentració' es va publicar el 1972 gràcies a la insistència de Francesc Vallverdú, que va convèncer Carme Vives per reunir les cartes del seu germà, i que incloïa un pròleg de Bartra, informa l'editorial en un comunicat.
La nova edició de Club Editor, que coincideix amb el 80è aniversari de l'alliberament dels camps nazis, inclou el text de Bartra, a més dels seus poemes i el capítol de 'K.L.Reich' en què Amat-Piniella recrea la mort de Vives al camp de Mauthausen.
L'epistolari comença l'estiu del 1939 quan Bartra acaba de sortir del camp d'Argelers (França) per anar al castell de Roissy-en-Brie amb el grup d'intel·lectuals vinculats a la Generalitat.
Les cartes escrites a Bartra i a les seves germanes són el llegat que queda de Vives en una edició en la qual Marín-Dòmine busca que "el testimoni real emergeixi per sobre del personatge literari".