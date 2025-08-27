Clotet torna amb 'La calavera de l'apòstol': la literatura catalana ha de tractar "més" gèneres

És la segona part de la trilogia protagonitzada per un monjo de Montserrat i una mossa d'esquadra
BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El periodista i escriptor Jaume Clotet ha publicat aquest dimecres el thriller 'La calavera de l'apòstol' (Columna), segon volum de la trilogia que protagonitza el monjo de Montserrat Bernat Balaguer i la mossa d'esquadra Berta Bosch, i ha assegurat que la literatura ha de tractar "més" temes i gèneres literaris.
En una entrevista d'Europa Press, Clotet ha explicat que, encara que en principi va escriure 'La Germandat de l'Àngel Caigut' --novel·la amb la qual va aconseguir el Premi Josep Pla 2024-- com un llibre únic, la bona acollida va fer que es plantegés una trilogia perquè tenia material suficient sense "forçar una continuació".
El periodista ha dit que encarar una segona part té aspectes positius com conèixer què ha funcionat, però que també té la part negativa que, després de l'èxit del primer, no pot ser "una decepció" per als lectors, per la qual cosa el llistó està més alt.
Ha explicat que en aquesta segona part tornen a aparèixer els protagonistes, així com la germanor, però se li suma un nou misteri religiós i místic després del robatori d'unes restes arqueològiques a Sant Pere de Rodes (Girona) i d'una bíblia a la Biblioteca Nacional de França.
Clotet ha afirmat que li agrada introduir en la ficció elements reals com el robatori a la biblioteca francesa per dotar de més "versemblança" a la trama, així com llocs coneguts situats en diferents períodes històrics.
THRILLER
Clotet ha assegurat que no és seguidor d'aquest tipus de thriller --no li va agradar una obra de Dan Brown que va llegir--, però que per a ell, igual que per al lector, escriure és una "evasió", i ha afirmat que el seu interès pels temes religiosos i místicos és més des del punt de vista històric.
Ha admès que no és un gènere que es conreï habitualment a Catalunya, però que el públic existeix perquè hi ha molt lector consumidor de traduccions de novel·les d'aquest tipus, i ha definit el seu estil d'escriptura com a àgil i visual, molt proper al llenguatge periodístic que ha conreat.
Clotet ha afirmat que cada any es publiquen més llibres i els joves llegeixen molt, per la qual cosa existeix un relleu de lectors, i ha dit que la literatura catalana ha de tractar "més" temes i gèneres, com el fantàstic o la novel·la romàntica.
Per a ell, "no és un tema de llengües, és de gèneres", i ha advocat perquè els autors s'atreveixin a escriure en més temes i gèneres, una qüestió en la qual creu que els editors acompanyarien.
"CONTENTS" A MONTSERRAT
Ha afirmat que li consta que en l'Abadia de Montserrat estan "contents" amb aquesta saga que té a un monjo com a coprotagonista, en un any que a més coincideix amb el Mil·lenari.
Preguntat per si ha rebut ofertes per a una adaptació audiovisual, ha afirmat que hi ha hagut productors interessats, però que ell és conscient que es tracta d'una trilogia i que només estarà completa quan es publiqui el tercer.
Clotet ja està redactant la tercera part de la trilogia, que es publicarà el 2026, en la que explica com es va empresonar Satanàs a més d'una nova trama, i ha explicat que les dues primeres parts es publicaran ara en castellà.