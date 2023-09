Clíniques privades catalanes van realitzar 38.804 avortaments amb finançament públic entre el 2017 i el 2022

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

Clíniques privades catalanes han realitzat entre el 2017 i l'octubre del 2022 un total de 38.804 interrupcions voluntàries de l'embaràs finançades per la Conselleria de Salut de la Generalitat per garantir aquest dret, segons una resposta parlamentària del conseller Manel Balcells publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (Bopc) i consultada per Europa Press.

El Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública (Siscat) va contractar el servei a aquestes clíniques fora del servei públic per garantir el dret de les dones a la interrupció voluntària de l'embaràs.

A principis del 2022, la Conselleria de Salut admetia "certa inequitat territorial" perquè, en algunes zones de Catalunya, la falta de professionals no objectors de consciència per a la realització de la interrupció voluntària de l'embaràs obligava a derivar pacients.

Així mateix, el conseller de Salut, Manel Balcells, i la d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, han anunciat aquest 2023 l'ampliació dels serveis per a la interrupció voluntària de l'embaràs a la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida).

Actualment, els quatre hospitals d'aquesta regió ofereixen tant el mètode farmacològic com el quirúrgic per a les dones que volen interrompre l'embaràs, un escenari amb el qual Balcells assegura que garanteixen l'equitat i l'accés territorial a aquest servei.

AVORTAMENT FARMACOLÒGIC

El Govern també destaca que el novembre del 2022 va publicar el Protocol per a l'atenció a la interrupció voluntària de l'embaràs a Catalunya: una mesura amb la qual van ampliar l'avortament farmacològic fins a les 14 setmanes, mentre que fins llavors només es podia practicar fins a les nou setmanes.

El 2017 es van realitzar 18.650 interrupcions voluntàries de l'embaràs (8.535 de farmacològics i 10.115 de quirúrgics); el 2018, 19.700 (9.740 i 9.960); el 2019, 20.758 (10.244 i 10.514); el 2020, 18.966 (9.851 i 9.115), i el 2021, amb xifres encara provisionals, se'n van dur a terme 18.712 (10.068 de farmacològics i 8.644 de quirúrgics).