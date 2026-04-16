El Clínic-Idibaps publica una revisió sobre les bases biològiques del càncer de fetge

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
L'institut de recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona, Clínic-Idibaps, ha publicat en la revista 'Cell' una revisió sobre les bases biològiques del càncer de fetge, en el marc de l'especial de la revista pels 25 anys dels 'Hallmarks of Cancer'.
Els anomenats 'Hallmarks of Cancer' constitueixen el model que descriu els processos clau que permeten que les cèl·lules es tornin canceroses, informa el Clínic-Idibaps en un comunicat aquest dijous.
L'article analitza les característiques biològiques "més rellevants" del càncer de fetge i explica com han guiat la recerca traslacional i el disseny de noves estratègies terapèutiques.
Explica que el desenvolupament del càncer de fetge no depèn d'un sol mecanisme, sinó d'"un conjunt de processos biològics" que les cèl·lules tumorals activen per créixer, sobreviure i expandir-se.
Aquestes característiques inclouen alteracions en la proliferació, en la manera en què obtenen nutrients, en la seva interacció amb el sistema immunitari o en la seva capacitat d'adaptar-se a entorns inflamats o fibròtics.
La revisió descriu a més que el progrés científic basat en aquests mecanismes biològics ha comportat "avenços importants", com nous tractaments per al carcinoma hepatocel·lular i en la medicina de precisió per al colangiocarcinoma.