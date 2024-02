Clínic-Idibaps detecta un empitjorament de la salut mental en adolescents després del confinament

Sobretot van ingressar a urgències noies per trastorn alimentari, autolesió o intent de suïcidi



BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

Una recerca de l'Hospital Clínic i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps) ha detectat un augment del 85% d'ingressos d'adolescents a urgències d'aquest hospital per problemes de salut mental després del confinament per la pandèmia de la covid.

L'estudi unicèntric, publicat a la revista 'Spanish Journal of Psychiatry and Mental Health', compara els ingressos a urgències del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil del Clínic durant el confinament i l'any següent amb el nombre d'ingressos del 2019, informa Idibaps aquest divendres en un comunicat.

S'han analitzat 2.425 ingressos a urgències del 14 de març del 2019 al 21 de juny del 2021 tenint en compte el sexe, l'edat i el diagnòstic: han conclòs que hi va haver un augment "substancial" d'ingressos relacionats amb trastorns alimentaris, autolesions i intents de suïcidi (per aquest ordre), especialment en noies.

MÉS ASSISTÈNCIA ESPECIALITZADA

El cap del grup de recerca Imatge dels trastorns relacionats amb l'estat d'ànim i l'ansietat (Imard) i autor de l'estudi, Joaquim Raduà, ha recomanat "potenciar l'atenció en aquesta població per proporcionar una assistència especialitzada adequada, a més de promoure estratègies de prevenció".

L'objectiu de l'estudi era determinar si l'augment de consultes per problemes de salut mental en nens i adolescents es devia a una possible acumulació de casos no atesos durant el confinament o a casos nous, a més de saber l'impacte a llarg termini de la pandèmia en el desenvolupament de trastorns mentals.