El Clínic atén 665 agressions sexuals entre gener i octubre del 2025, un 6,5% més que el 2024

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Hospital Clínic de Barcelona ha atès 665 persones --562 de les quals dones-- per violència sexual entre l'1 de gener i el 31 d'octubre del 2025, la qual cosa suposa una mitjana de 2 casos al dia, un increment del 6,5% respecte al mateix període del 2024 i un total de 3.254 agressions en els últims 5 anys.
Així ho han explicat en una roda de premsa aquest dilluns el director general de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistol; la ginecòloga i copresidenta de la Comissió de Violència Masclista i Salut de l'Hospital, M. Àngels Martínez, i la coordinadora de Treball Social i també copresidenta de la Comissió, Ester Valls, amb motiu del Dia internacional per a l'erradicació de la violència contra la dona (25-N).
Campistol ha assenyalat que la situació cada any és "més dramàtica" i pitjor a nivell de quantitat, però també d'intensitat de les agressions; ha dit que és gairebé un problema de salut pública, en les seves paraules, i ha reafirmat el compromís absolut del Clínic contra la violència masclista.
EL 99% DELS AGRESSORS SÓN HOMES
El 99% de les agressions van ser comeses per homes; la dona agredida més jove tenia 16 anys i la més gran, 89; el 38,5% de les agressions s'han comès contra menors de 25 anys, i el 5%, contra noies de 16 i 17 anys.
Martínez ha subratllat un augment de l'agressivitat: el 65% de les dones van ser violades (vaginalment, analment o oralment), una xifra que l'any anterior se situava en el 57,59%, i el 26% no ho recorda; en el cas dels homes, el 69,4% va patir una penetració anal i/o oral, mentre que el 2024 va ser el 60,5%, i el 22,4% no ho recorda.
En un 38,8% de les dones s'han registrat lesions físiques, amb 76 lesions moderades o greus, mentre que el 2024 van ser 67; en el cas dels homes, la xifra és del 24,7%, amb 4 lesions moderades o greus.
EL DOMICILI, EL LLOC MÉS FREQÜENT
El principal lloc on es van cometre les agressions a dones va ser al domicili (57%), mentre que el 12,8% va ser a la via pública, i el 8,3%, a locals d'oci nocturn; altres llocs on s'han registrat agressions inclouen el cotxe, el transport públic, hotels i llocs de treball.
Els responsables de l'hospital han destacat que el 3,5% de les agressions han estat a persones sense llar, amb 16 dones i 7 homes, en què augmenta la xifra entre aquests últims, ja que l'any passat n'hi havia 1; d'aquests casos, van ser violacions el 93%, en el cas de les dones, i el 71,4%, en el cas dels homes.
20% DE CONEGUTS I 3,9% PER LES XARXES SOCIALS
El 39,5% de les dones que van anar al Clínic van ser agredides per un desconegut; el 20,8%, per un conegut; el 15,6% no ho recorda i, en el 8,5% dels casos, l'agressor va ser una parella o exparella, en què hi va haver violació en el 90% dels casos.
A més a més, l'agressió es va produir en l'àmbit laboral en un 5,70% dels casos, i destaca un 3,9% d'ocasions en les quals la víctima havia conegut l'agressor per les xarxes socials, una xifra que s'enfila a l'11,9% en el cas dels homes.
El 28% de les dones de menys de 25 anys van ser violades per un home conegut i en un entorn segur, una xifra que augmenta fins al 31,5% entre les d'entre 25 i 45 anys, i fins al 28% en les de més de 45.
DENÚNCIES
Martínez ha destacat l'augment de casos en els quals les víctimes acudeixen a urgències havent denunciat, que el 2025 se situa en el 12,3%, en el cas de les dones, i en el 13,3%, en el dels homes (9,9% i 5,9% el 2024); a més, han manifestat la intenció de denunciar el 32% de les dones i el 36% dels homes.
Tots els casos es comuniquen al jutjat de guàrdia, i en el 87% de les dones i el 96,3% dels homes, s'ha personat un professional de Medicina Legal i Forense.