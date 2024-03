Clémence Michallon narra en 'La inquilina silenciosa' la història d'un assassí sense donar-li veu

"Els assassins en sèrie són narradors poc confiables", diu

BARCELONA, 30 març (EUROPA PRESS) -

L'escriptora i periodista francesa Clémence Michallon, establerta a Nova York des de fa una dècada, ha debutat en novel·la negra amb 'La inquilina silenciosa', una obra en la qual narra la història d'un assassí en sèrie des de la perspectiva de les dones més properes a ell i silenciant-ne la veu.

"Els assassins en sèrie són, per naturalesa, narradors poc confiables, sovint menteixen o confonen", ha explicat en una entrevista d'Europa Press, en la qual ha assegurat que des del principi va saber que en la seva novel·la l'assassí no parlaria.

En la novel·la, publicada en castellà per Planeta i en català per Columna, tres dones expliquen la història de l'assassí des de perspectives molt diferents: l'única víctima que ha aconseguit mantenir amb vida i a la qual manté captiva, que el veu com "una figura totpoderosa"; el seu nou objectiu, aliena al perill que l'aguaita, i una filla que adora el seu pare, però tot li trontolla en haver de fer una mudança.

Michallon ha remarcat que l'assassí ha construït una imatge de si mateix i ha subratllat que és una novel·la post-'Me Too': "Tenia tot el sentit del món per mi, escriure la història d'un home que és vist per molts com a amable, bo i respectable, però que també és, en secret, algú que actua cruelment cap als altres".

L'autora, que ha escrit assajos i reportatges sobre 'true crime', ha remarcat que quan escriu ficció intenta separar-se el màxim possible del seu "cervell periodístic", i ha explicat que va optar per escriure en anglès perquè observa una alquímia entre aquest idioma i els 'thrillers' psicològics.

Preguntada sobre si la realitat que escriu supera la ficció, ha subratllat que "la realitat sovint és més estranya que la ficció. Els esdeveniments en una novel·la han d'obeir una certa lògica, que depèn dels seus personatges, els seus desitjos, les seves motivacions, les seves pors. L'aleatorietat no és satisfactòria en una novel·la".

Ha assenyalat que l'assassí en sèrie de la seva novel·la no es basa en un cas singular, però que va agafar característiques d'alguns assassins, sobretot d'aquells que "mantenien una vida 'normal' a més d'una vida de crim".

Malgrat escriure-la durant la pandèmia, ha remarcat que no hi és present, però que li va fer pensar què passaria si algú tingués un "secret fosc" que amagava a la seva família gràcies a la distància d'horaris, rutines o desplaçaments i què passaria si aquesta distància es veiés amenaçada, com és el cas d'aquest assassí, que té una mudança amb una dona captiva a casa seva.

"ALQUÍMIA" ENTRE ELS LLIBRES I L'AUDIOVISUAL

Blumhouse ha comprat els drets audiovisuals de la novel·la, que es va publicar als Estats Units el juny del 2023, aspecte sobre el qual Michallon no ha volgut revelar gaire cosa, però ha dit que en té una visió "increïblement forta".

Michallon ha afirmat que a través de la televisió i les pel·lícules ha après sobre el desenvolupament dels personatges i la narració d'històries: "Crec que hi ha una bonica alquímia entre els llibres i la pantalla", ha subratllat.