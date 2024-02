Clàudia Malagelada guanya el Premi Gaudí a la interpretació revelació per 'Creatura'

BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La jove actriu catalana Clàudia Malagelada ha guanyat aquest diumenge el Premi Gaudí a la interpretació revelació pel seu paper de Mila en la pel·lícula 'Creatura', d'Elena Martín.

Malagelada s'ha imposat en aquesta categoria a Ainara Elejalde, per 'Els encantats'; Alicia Falcó, per 'Las buenas compañías', i La Dani (Dani F.Pou), per 'Te estoy amando locamente'.

Ha estat el primer dels guardons que s'han lliurat en la gala dels 16 Premis Gaudí, que se celebren en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).