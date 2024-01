Clara Serra veu "irrenunciable" el consentiment perquè delimita el sexe de la violència

Aprofundeix en el concepte amb l'assaig 'El sentido de consentir'

La investigadora, activista feminista i exdiputada de l'Assemblea de Madrid per Més Madrid, Clara Serra, aprofundeix en la complexitat del consentiment, aprofundeix en les discussions feministes sobre consentir i ho posa cara a cara amb el desig en l'assaig 'El sentido de consentir' (Anagrama): "El consentiment és irrenunciable perquè en depèn la delimitació entre el sexe i la violència".

En una entrevista d'Europa Press, Serra explica que en el llibre vol discutir tant la invalidació del consentiment, que al seu parer porta a una posició paternalista amb les dones, com discutir la idea que el consentiment és el més fàcil i el més senzill del món: "Ni és impossible, que és el que diuen unes, ni és facilíssim", sosté.

Per la investigadora, el consentiment és el nucli de debats feministes com el treball sexual, la prostitució i la pornografia, entre d'altres, discussions que sempre li han interessat i que l'han dut a escriure aquest assaig en el qual tracta d'emergir un problema: "Per prendre posició, i després tenir una resposta o una proposta, primer cal reconèixer les dificultats i els problemes. Així que comencem per aquí, una mica per problematitzar-lo".

"Em sembla que és molt complex, de fàcil no té res i, al mateix temps, és irrenunciable. Clar, això és el que és problemàtic: haver de defensar un concepte que en la seva complexitat et planteja molts problemes i que, no obstant això, no en podem prescindir. Té molts límits, no és una recepta màgica", argumenta Serra.

L'autora creu que cal donar els drets polítics, també en el plànol sexual, a les dones com a majors d'edat i, per tant, la validesa del seu consentiment com una cosa indiscutible i, al mateix temps, treballar políticament com si el món efectivament continués sent desigual i, per tant, impulsar polítiques per avançar cap a la igualtat: "Jurídicament cal fer com si fóssim iguals i més enllà del dret penal cal fer com si fóssim desiguals".

DESIG

En el llibre l'autora intenta distingir el desig del consentiment en un món patriarcal i insisteix que consentir no és una vareta màgica que té poders i aconsegueix la plena satisfacció sexual i el desig satisfet de la dona, però per això tampoc no "és un parany" del qual s'hagi de prescindir com a societat.

Per Serra, "res horroritza més una societat patriarcal que pensar que les dones desitgen de manera incivilizada i salvatge", mentre que la masculinitat s'associa amb un desig violent i irrespectuós, i en el llibre mira de combatre de manera subtil el discurs moralista i purità que indica que les dones desitgen un sexe bo, civilitzat i respectuós i el desitgen menys que els homes.

"No hi ha llibertat sexual per a les dones sense llibertat per explorar el teu propi desig. I això té a veure amb travessar cert territori una mica fosc on no saps preveure les coses", raona l'autora, que descarta l'opció de sacrificar una mica de llibertat a l'hora de desitjar pel fet de viure en un món patriarcal i prioritzar la protecció davant la violència.

"SIMPLIFICACIÓ MEDIÀTICA I POLÍTICA"

Serra veu el llibre com una ocasió per tornar a obrir el debat del consentiment després de la "simplificació mediàtica i política" que s'ha viscut en la passada legislatura amb la llei de garantia de la llibertat sexual, més coneguda com la lei del 'només sí és sí'.

Creu que el debat de la llei ha estat segrestat per interessos partidistes i polítics i ha lamentat l'"ús injust i instrumental de l'extrema dreta" que, al seu parer, ha derivat en un xoc d'opinió absurd i en un discurs alarmista totalment falsejat.

"Ha caricaturitzat el debat que hi havia i, com que crec que no l'hem tingut, doncs crec que ara l'hauríem de tenir, especialment entre les esquerres, és clar", ha argumentat, i ha apostat per discutir-ho amb més calma.