Clara Segura tornarà a dirigir 'La Trena' al Teatre Goya de Barcelona aquest novembre

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
L'actriu Clara Segura tornarà a dirigir al Teatre Goya de Barcelona 'La Trena', l'adaptació teatral de la novel·la de Laetitia Colombani, que es podrà veure del 5 al 30 de novembre.
L'obra tracta temes com "trobar la llibertat, conservar la dignitat i reconciliar-se amb un mateix", informa La Perla 29 en un comunicat aquest dimecres.
Segura comptarà amb Marta Marco, Cristina Genebat i Aida Oset: donaran vida a tres dones --Smita, Giulia i Sarah-- amb "un mateix destí" malgrat haver nascut a continents diferents.