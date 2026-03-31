Clara Segura i Julio Manrique dialoguen en un projecte audiovisual del Teatre Lliure

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
Els actors i directors Clara Segura i Julio Manrique han dialogat en un nou capítol de la segona temporada de 'La Plaça', el projecte audiovisual del Teatre Lliure i Caixaforum+, que segueix de prop els processos artístics i creatius d'alguns dels creadors que passen per la temporada del Lliure.
Tots dos intèrprets es troben al parc del Mirador del Besòs pocs dies després d'haver estrenat els seus últims muntatges, 'Una festa a Roma' i 'El barquer', estrenades al Lliure de Gràcia i a la Sala Fabià Puigserver, respectivament, que han tingut "una gran acollida" del públic i han estat ben rebudes per la crítica teatral, informa el Teatre Lliure en un comunicat aquest dimarts.
El capítol permet seguir de prop la recta final dels assajos de les dues produccions, obrint el procés creatiu dels artistes i, en la conversa, tots dos intèrprets tracten la seva experiència a l'hora de fer el pas d'actor a director.