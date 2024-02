Clara Segura guanya el Premi Gaudí a millor actriu secundària per 'Creatura'

BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

L'actriu Clara Segura ha guanyat aquest diumenge el Premi Gaudí a millor actriu secundària pel seu paper de mare a 'Creatura', dirigida per Elena Martín.

Ha aconseguit el guardó enfront de les candidatures d'Aina Clotet, per 'Els encantats'; Ane Gabarain, per '20.000 especies de abejas', i Ana Torrent, per 'Sobre todo de noche'.

En recollir el guardó, l'ha volgut compartir amb l'equip, especialment amb la directora, a la qui ha volgut agrair la seva "energia, passió, sensibilitat i lideratge" i haver-se sabut envoltar de dones de talent.

També ha agraït que s'hagi explicat aquesta història, perquè el desig i la sexualitat de la dona "encara està silenciada, callada, sotmesa i usurpada", i ha confiat que l'art pugui modificar la societat que encara necessita aquest canvi.

'Creatura' suma amb aquest un nou Gaudí en una edició que partia com una de les més nominades.