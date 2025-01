Clara Segura guanya el Premi Gaudí a millor actriu secundària per 'El 47'

BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -

Clara Segura ha guanyat aquest dissabte el Premi Gaudí a la millor actriu secundària pel seu paper a la pel·lícula 'El 47', en el primer guardó que es lliura a la gala a l'Auditori Fòrum CCIB de Barcelona.

Segura --que no ha pogut recollir el premi en estar interpretant l'obra teatral 'Tots ocells'-- s'ha imposat en una categoria en què competien la seva companya de repartiment Betsy Túrnez per 'El 47', Maria Rodríguez Soto per 'Casa en flames' i Adriana Ozores per 'Els petits amors'.

Es tracta del quart Gaudí de Clara Segura, que ja va ser premiada per 'Les dues vides d'Andrés Rabadán' el 2009, 'Tots volem el millor per a ella' el 2013 i l'any passat amb 'Creatura'.