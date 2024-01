Clara Queraltó guanya el Premi Llibres Anagrama amb 'Com el so d'un batec en un micròfon'

BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

L'escriptora i professora Clara Queraltó ha guanyat per unanimitat aquest dilluns el IX Premi Llibres Anagrama de Novel·la, dotat amb 12.000 euros, amb l'obra 'Com el so d'un batec en un micròfon'.

El jurat ha estat format per Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Sergi Pàmies, Jordi Puntí i les editores Isabel Obiols i Sílvia Sesé, en una edició a la qual s'havien presentat un rècord de 106 originals.

La novel·la de Queraltó explora els mecanismes de la seducció i de l'atracció entre contraris en una obra protagonitzada per una jove de 18 anys que passa l'estiu al poble del seu avi fent una substitució de bibliotecària i un jove més gran que ella que ha llogat una casa per fer uns mesos de teletreball i descans.

L'autora ha afirmat que ha volgut plasmar "com es relaciona un quan vol seduir una altra persona" i les relacions amb diferència d'edat, des de l'òptica d'una jove de 18 anys i un jove adult de 39, i que s'expliquen a partir de dos monòlegs.

La integrant del jurat Mita Casacuberta ha assegurat que en la novel·la es produeix una "desmitificació del que s'entén per amor" en una trama senzilla d'un enamorament en un poble d'estiu.

Queraltó (Pla del Penedès, 1988) és professora de llengua i literatura catalanes, ha publicat 'El que pensen els altres' (Proa), que va ser Premi Mercè Rodoreda de contes el 2017, relats en les antologies 'Barcelona suites' (Univers) i 'Nits d'estiu' (Univers), la novel·la 'Et diré R.' (Empúries) i la novel·la infantil 'Xiular en cas d'emergència' (Bindi Books) i és col·laboradora de Rac 1 i 'El Nacional'.